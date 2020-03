Irina Shayk esquece Bradley Cooper com 'ex' de famosas

01:30

Carolina Cunha

Depois do fim da relação com Bradley Cooper, em 2019, Irina Shayk tornou a sua vida pessoal ainda mais discreta e não voltou a ser vista com um novo namorado.No entanto, mais de um ano após ter ficado solteira, a modelo parece ter voltado a dar uma nova oportunidade ao amor e foi vista muito próxima do colecionador de arte Vito Schnabel. O jornal ‘Daily Mail’ apanhou o novo casal durante um passeio em Nova Iorque, em que os dois não se preocuparam em manter qualquer distância, apesar da Covid-19. Pouco depois, entraram na casa do empresário, em Manhattan.Vito Schnabel, de 33 anos, tem no seu ‘currículo’ romances com famosas como Heidi Klum ou Amber Heard. Já Irina, de 34, tornou-se conhecida após namorar com Ronaldo.