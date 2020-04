Irina Shayk mima a filha em passeio por Nova Iorque Russa faz passeio com Lea antes de Nova Iorque se fechar em casa devido ao surto de coronavírus .

Irina Shayk mima a filha em passeio por Nova Iorque

05 abr 2020 • 20:55

Os últimos dias antes de o surto do novo coronavírus atingir em cheio os Estados Unidos da América - estão contabilizados (até ao fecho da edição) mais de 189 mil doentes infetados e 4 mil mortos - foram vividos em pleno por Irina Shayk. A modelo russa foi apanhada durante um passeio com a filha, de três anos, em Nova Iorque. Nas imagens, a ‘ex’ de Bradley Cooper surge descontraída com a bebé.



Novo amor

De acordo com a imprensa internacional, Irina Shayk já esqueceu o galã de Hollywood e está a viver um novo amor. A manequim foi vista em clima de intimidade com o colecionador de arte Vito Schnabel.

