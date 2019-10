Irina Shayk mostra-se cúmplice com a filha Lea de Seine

06:00

Separada de Bradley Cooper, Irina Shayk mostra-se completamente dedicada à carreira e à pequena Lea de Seine, a filha de dois anos, que teve com o ator de Hollywood.Segundo o site Just Jared, a guarda partilhada da menina permite que Irina e Bradley estejam com a filha sem problemas legais.Foi o que aconteceu este fim de semana.A ‘ex’ de Cristiano Ronaldo aproveitou um dia de lazer- depois de ter protagonizado mais uma campanha para uma marca de lingerie - para passá-lo a brincar com Lea, que já se tornou um tesouro para os paparazzi, uma vez que, ao ver os fotógrafos, a menina sorri e acena sempre.