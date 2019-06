Irina Shayk mostra-se indiferente às polémicas após separação de Bradley Cooper

A viver uma fase delicada com a separação de Bradley Cooper, Irina Shayk mostra-se alheia a todos os comentários em redor da sua separação de Bradley Copper."Nunca me afetei com o que as pessoas dizem, nunca me ofende. Eu não tenho que provar nada a ninguém", frisou Irina Shyk que se mostra indiferente a todas as polémicas em redor da separação de Cooper e do alegado envolvimento deste com Lady Gaga.Atualmente, Irina está dedicada em exclusivo à sua carreira e tem encontrado no trabalho o escape necessário para digerir a separação do ator, pai da sua filha, Lea.