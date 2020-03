Irina Shayk quer recuperar paixão com Bradley Cooper

De acordo com a revista ‘Star’ a modelo russa, de 34 anos, quer voltar a conquistar o ator, de 45., começou por contar uma fonte próxima do casal."Além disso, as carreiras profissionais levavam-nos para sítios opostos do planeta", acrescenta sem fazer referência ao alegado romance entre o ator e a cantora Lady Gaga.A partilharem a custódia da filha de dois anos, Bradley e Irina mantêm uma relação de amizade. E é assim que Bradley pretende continuar.De acordo com um amigo do ator,Em janeiro, Irina falou pela primeira vez sobre a sua separação à ‘Vogue’ britânica e disse: "Duas pessoas incríveis não precisam ser um bom casal", afirmou., acrescentou a modelo, que apesar da vida privilegiada, admite que é muito difícil encontrar um equilíbrio entre ser uma mãe solteira e uma mulher que trabalha."Acreditem, há dias em que acordo e penso: ‘Meu Deus, não sei o que fazer, estou a desmoronar", confessou a ex-namorada de Ronaldo.