Irina Shayk recebe proposta milionária para revelar segredos em livro

01:30

Rute Lourenço

A relação com Bradley Cooper terminou envolta em polémica, com rumores de traição com Lady Gaga, e o mal-estar pode aumentar nos próximos tempos. É que, segundo avança a imprensa internacional, Irina Shayk recebeu uma proposta milionária de uma editora e pode estar prestes a contar todos os segredos do galã de Hollywood num livro muito polémico."Ela tem muito para contar. Seria uma coisa explosiva. A verdade é que Bradley jogou tão sujo que a Irina está a preparar a sua vingança", diz uma fonte ao RadarOnline, acrescentando que, até agora, a modelo russa optou por "não abrir a boca" por causa da filha que têm em comum, de apenas dois anos.De acordo com a mesma publicação, Irina estaria disposta a relatar em livro os meses de tensão que viveu com Bradley Cooper, assim como "a verdadeira personalidade do ator: um companheiro egoísta, distante e completamente obcecado pelo trabalho", segundo descreve uma fonte.Além de Bradley Cooper, também Cristiano Ronaldo será visado nesta autobiografia. Recorde-se que quando a modelo se separou do português, uma amiga revelou ao jornal ‘The Sun’ que a russa tinha descoberto várias traições do craque e que, por isso, tinha posto fim ao namoro. Agora, também esses casos poderão ser revelados no livro polémico.