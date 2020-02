Irina Shayk vive meses de inferno após separação

Foi preciso mais de meio ano para Irina Shayk conseguir perdoar Bradley Cooper,"A Irina não superou o facto de o Bradley a ter deixado. Ela tinha esperança no noivado, no casamento e na possibilidade de terem outro filho", relatou uma fonte à publicação.A rutura aconteceu em junho e nenhum dos dois falou publicamente sobre os motivos que levaram às divergências. No entanto, é sabido que os dois alimentaram uma guerra desde então e cortaram completamente relações. "Houve alturas que a Irina nem sequer queria vê-lo e pediu a ajuda de um intermediário para lidar com as questões da filha.Entretanto, o ex-casal já começou a fazer programas a três para que a filha sinta que tem uma "família normal".Publicamente, a ex-namorada de Cristiano Ronaldo e o galã de Hollywood também já não escondem que fizeram as pazes e posaram juntos para uma foto num evento.