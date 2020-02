Irmã adotiva ampara Passos Coelho em momento de dor

Na altura, tinha sido levada para um hospital em Angola, depois de ter perdido o pai e a mãe em plena Guerra colonial de Angola. O pai de Pedro Passos Coelho. Na altura, o progenitor trabalhava naquele hospital e apaixonou-se pela pequena Teresa, inserindo-a no seio da família.



Apesar da adoção, Teresa conta que foi uma jovem rebelde e que chegou a sair de casa, afastando-se do clã.



No entanto, nos últimos anos aproximou-se e só tem elogios a fazer a todos, nomeadamente a Passos Coelho.



"Éramos muito cúmplices. Até hoje o Pedro é um irmão protetor. Tenho muito orgulho nele", disse em tempos.



Agora, no momento mais dramático da vida do ex-primeiro ministro, Teresa fez questão de estar a seu lado, amparando-o na dor.

Toda a família se uniu em torno da morte de Laura Ferreira, após uma longa batalha contra um tumor ósseo agressivo.Teresa, hoje com 56 anos, juntou-se à família do antigo primeiro-ministro com apenas cinco anos.