Irmã de agricultor da SIC morre vítima de coronavírus

António Gonçalves

10:23

António Gonçalves do programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' está de luto pela morte da irmã. A familiar foi contagiada com coronavírus e estava em coma induzido na Suíça há várias semanas.A notícia foi confirmada pelo grupo de apoio do agricultor de Chaves no Facebook. ", pode ler-se na mensagem.Em abril, quando esteve no 'Programa da Cristina' o candidado da terceira temporada do programa da SIC tinha falado da doença da familiar. "".Há um ano, António, de 52 anos, já tinha perdido a mulher com quem tinha vivido 30 anos, vítima de cancro. "Nunca me conformei que ela pudesse partir. Perdi tudo. A minha esposa tinha apenas 46 anos. Era mais jovem que eu. Supostamente, um dia partiria eu e ela ficaria cá".