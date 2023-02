Irmã de Carolina Patrocínio assaltada no comboio

Victoria Jacobi, a irmã mais nova de Carolina Patricínio, foi roubada durante uma viagem de comboio, quando se deslocava para Berlim, cidade onde vive.

A situação aconteceu na noite do último sábado, depois de Victoria ter participado na festa de aniversário de um amigo. Por volta das três da madrugada, a jovem apanhou o comboio para regressar a casa, mas acabou por adormecer. Os amigos do alheio aproveitaram a oportunidade e assaltaram-na.

"Aconteceu-me uma coisa que nunca me tinha acontecido. Estava a ouvir música, aquelas músicas de nostalgia, portuguesas… e com o telemóvel no peito. Adormeci no comboio. Quando acordo, estou numa estação que nunca tinha visto na vida, que não conhecia, a horas daqui deste centrozinho de Berlim onde vivo, e sem o meu telefone", revelou a jovem na sua conta do Tik Tok.

"Acordei no meio do nada, estava sem telemóvel, não tinha Google Maps, decidi só apanhar o mesmo comboio para trás até reconhecer alguma estação", referiu a irmã de Carolina Patrocínio.

A jovem acabou por conseguir voltar a casa e está a usar um telemóvel emprestado, enquanto espera pelo novo, que já está encomendado.