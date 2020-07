Irmã de Carolina Patrocínio já amamentou o seu filho Inês Patrocínio também alimenta Eduardo, filho da apresentadora.

Carolina recebe o apoio da irmã na maternidade, que concilia com o trabalho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Patrocínio estreou o o seu novo programa na SIC Mulher, e foi durante a emissão que surpreendeu ao revelar que a irmã, Inês Patrocínio, já amamentou o seu filho. Ao receber a familiar, que foi mãe pela segunda vez em novembro do ano passado, e o pequeno Eduardo, de três meses, em estúdio, Carolina confessou: "Se o Eduardo mama é graças a ti."



Além disso, mostrou-se sem preconceitos. "Para nós, é natural, porque somos uma família com muitas mulheres e nós passamos muitas vezes os fins de semanas juntas. O mulherio com bebés de mama de fora", disse ainda, garantindo que Inês tem sido "um grande apoio".

Mais sobre