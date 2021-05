Irmã de Carolina Patrocínio já tem novo amor após separação polémica

Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará

Agora, sabe-se que Mariana já está novamente apaixonada e seguiu em frente após a separação. A advogada vive um relacionamento recente com o empresário Nuno Santana, que lhe foi apresentado por Francisco Spínola, marido de Pimpinha Jardim.



Nuno, recorde-se, já era conhecido do meio social por ter vivido um relacionamento com a relações públicas Marta Whanon.

Mariana Patrocínio e o ex-marido, Alexandre Esteves de Oliveira, colocaram um ponto final no casamento de dez anos, com a relação a acabar mal.O jurista fez questão de demonstrar a sua insatisfação com a rutura e não poupou a irmã de Carolina Patrocínio a duras críticas, acusando-a de levar um estilo de vida "fútil".