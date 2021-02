Irmã de Cristiano Ronaldo abre clínica de estética

19 fev 2021 • 01:30

Vânia Nunes

Mesmo em tempo de pandemia, Elma Aveiro decidiu investir num novo negócio. A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo vai abrir uma clínica de estética, no Porto. “É uma área que adoro e a minha amiga Marta Júlio fez-me a proposta. Porque não aceitar?”, revelou ao CM. Elma contou que a inauguração está prevista para abril e não esconde o entusiasmo. No entanto, garante que não está a pensar trocar a vida no Funchal pela Invicta. “Gosto muito de lá ir e a clínica é um pretexto para ir mais vezes. Mas não me vou mudar”.









Nas redes sociais, a empresária partilhou a novidade com os seguidores. "Estamos ansiosas por inaugurar a nossa clínica de medicina estética. Repleta de glamour, pensada ao mais ínfimo pormenor para as nossas clientes e decorada pela melhor designer de interiores do mundo", disse, referindo-se a Paula Brito, responsável pela decoração da casa de Cristiano Ronaldo e de outros espaços do clã.

À margem deste projeto, Elma continua à frente da loja de roupa CR7, no Funchal: “O negócio está muito fraco. Com tudo fechado e sem estrangeiros é complicado”.