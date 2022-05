Irmã de Cristiano Ronaldo chocada com vídeos de sexo nas ruas da Madeira

Elma Aveiro denunciou situações alegadamente ocorridas no Funchal.

Elma Aveiro usou o Instagram para mostrar a sua indignação e denunciar uma situação que considera inapropriada.A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou imagens de vídeos que mostram casais alegadamente a ter relações sexuais nas ruas do Funchal, na Madeira."Onde vamos parar com este mundo? Vi estes vídeos e outros mais em plena praça pública no Funchal. (...) Era identificar uma a uma [mulheres] e dar porrada e ensiná-las o que é viver e respeitar", escreveu a empresária, de 49 anos.