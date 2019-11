Irmã de Cristiano Ronaldo quer uma "conta bancária gorda" este Natal

10:54

está a dar que falar nas redes sociais ao partilhar uma imagem no Instagram onde estão escritos os seus desejos para este Natal, mostrando, mais uma vez, o seu lado divertido."Querido Papai Noel, este ano", pode ler-se. A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo ainda acrescentou: "Adoro".Nos últimos tempos, a empresária tem-se esforçado por concretizar esses desejos. Já admitiu que tem tido cuidados com a imagem e, no plano profissional, continua a investir na loja de roupa que tem no Funchal, Madeira, a CR7.