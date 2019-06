Irmã de Cristiano Ronaldo sai em defesa da filha nas redes sociais

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eleonor Caires?? (@eleonor_caires) a 26 de Jun, 2019 às 2:24 PDT

Eleonor Caires, de 14 anos, é a única filha de Elma Aveiro, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, fruto do casamento já terminado com Edgar Caires.Apesar da tenra idade, a jovem tem cerca de 150 mil seguidores nas redes sociais e costuma partilhar diversas fotografias, tal como aconteceu esta quarta-feira, 26 de junho. Eleonor publicou uma galeria com três fotografias em que surge de fato de banho, reunindo mais de três mil gostos."Tens tanto dinheiro e não tens dinheiro para um protetor?", pode ler-se, num dos muitos comentários deixados na publicação.A sobrinha de Cristiano Ronaldo não hesitou respondeu à letra: "Não, não tenho. Não me queres comprar um?"Elma Aveiro, que está sempre atenta à rede social da filha, saiu em defesa da jovem, chegando a insultar o seguidor: "Bem respondido filha. Ignorantes", escreveu a irmã de CR7.