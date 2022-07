Irmã de Georgina contra críticas ao corpo da modelo

01:30

Ana Maria Ribeiro

A irmã de Georgina Rodríguez, Ivana, tem sido a grande aliada da namorada de Cristiano Ronaldo, que ainda não conseguiu perder o peso que ganhou durante a gravidez e tem sido criticada por causa disso. A modelo, que está de férias em Ibiza com o craque português, foi fotografada a bordo de um iate de luxo, num biquíni preto, e houve logo quem comentasse que, aos 28 anos, está em baixo de forma e que as fotos anteriores teriam sido retocadas.Ivana reagiu prontamente. "Deem-lhe tempo! Ela acabou de ser mãe! Como é má a inveja. E não! As fotos dos verões anteriores não eram Photoshop. Era que ela não tinha acabado de dar à luz de uma gravidez dupla. Tenham compaixão e usem menos o corpo de uma mulher como isco", escreveu nas redes sociais.Na mesma publicação, Ivana Rodríguez agradeceu "a todas as mulheres boas, com empatia que a apoiam neste duro momento", já que a maioria das mensagens têm sido de carinho. "Nem todas são capazes de se colocarem na pele de outra mulher que passou por algo assim."Georgina foi mãe em abril da filha mais nova de Cristiano Ronaldo, Bella Esmeralda. Durante o parto, perdeu, porém, o gémeo da bebé. O casal tem mais uma filha em comum, Alana Martina. CR7 é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos, Eva e Mateo, que foram concebidos através de barriga de aluguer.