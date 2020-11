Irmã de Georgina revela álbum secreto de filha de Cristiano Ronaldo Ivana Rodríguez partilha várias fotografias inéditas de Alana Martina, que completou três anos na passada quinta-feira.

Rute Lourenço

Alana Martina, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo, celebrou três anos na passada quinta-feira e o momento foi celebrado com emoção por toda a família. A irmã de Georgina Rodríguez, Ivana, fez questão de assinalar a data e partilhou uma série de fotografias inéditas da benjamim do clã, que deixaram os fãs encantados. “Felicidades, Alanita! Três anos a encher as nossas vidas de emoções. Amo-te, meu anjo. Parabéns também aos papás maravilhosos”, escreveu Ivana no Instagram, como legenda das muitas fotografias partilhadas.



Os três anos de Alana, recorde-se, foram celebrados apenas ao lado de Georgina e dos irmãos, uma vez que Cristiano Ronaldo se encontra em estágio com a Seleção. No entanto, o craque português não deixou de assinalar a data, publicando uma mensagem ternurenta nas redes sociais. “Obrigado por chegares às nossas vidas e iluminar-nos com o teu sorriso. Feliz aniversário, minha princesa Alana. O papá ama-te.”

