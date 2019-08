Irmã de Georgina Rodríguez ameaça revelar segredos do passado

Georgina Rodríguez poderá ver mais pormenores do seu passado serem revelados na televisão espanhola. Tudo porque a irmã, Patrícia, será uma das concorrentes da sétima edição da versão espanhola do ‘Big Brother VIP’, avança o ‘El Español’.De acordo com a publicação, a jovem, com quem a namorada de Cristiano Ronaldo não mantém uma boa relação, já assinou um contrato com a estação Telecinco e deverá ser uma aposta já na rentrée televisiva.Gio e Patrícia têm o mesmo pai, Jorge Eduardo Rodríguez, que morreu em janeiro. Há um ano, no programa ‘Sálvame’, também da Telecinco, Patrícia revelou que a mãe morreu quando tinha 11 anos e que ficou a morar com a madrasta e as irmãs, Georgina e Ivana, uma vez que o pai, por motivos de trabalho, tinha viajado.No entanto, disse que a sogra de CR7 a colocou num colégio interno, daí ter perdido a relação com a família. Nessa entrevista, confidenciou ainda que tentou aproximar-se de Georgina recentemente, mas foi desprezada:"Pedi-lhe uma camisola assinada pelo Cristiano para o meu filho, mas ela disse-me que não o queria chatear porque estavam de férias." Agora, a espanhola promete mais polémica em direto na televisão do país vizinho.