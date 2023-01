Irmã de Georgina Rodríguez continua a viver na miséria

01:30

Patrícia Rodríguez voltou à televisão para mostrar as condições em que vive. A irmã mais velha de Georgina Rodríguez abriu as portas de casa e, nas imagens captadas pelo programa ‘Espejo Público’, do canal de televisão espanhol Antena 3, é possível ver infiltrações nas paredes, o teto caído e a falta de condições de higiene da habitação.





Apesar de ter arranjado emprego, Patrícia Rodríguez afirmou que o salário apenas chega para gastos mais básicos, como comida, contas e para as obras que está a fazer em casa. Aliás, nas imagens é possível ver loiça por lavar e lixo acumulados. A cunhada

de Cristiano Ronaldo lamenta “não ter nem para esfregar

os pratos”. De recordar que Patrícia não tem qualquer









contacto com as irmãs Georgina e Ivana há mais de três anos, depois da morte do pai.

