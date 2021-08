Irmã de Georgina Rodríguez em êxtase com bebé: "Estamos à tua espera"

Foi desta forma que Ivana Rodríguez, irmã mais velha de Georgina Rodríguez, partilhou com os seguidores que estava grávida pela primeira vez.Ao lado do seu namorado, Carlos García, a ‘futura mamã’ mostrou a sua barriguinha saliente. Também o cunhado de Gio se mostrou emocionado por ir ser pai e deixou uma mensagem especial à amada.Emocionada com as palavras que recebeu do namorado, Ivana Rodríguez não escondeu a sua felicidade.Georgina Rodríguez estava atenta à revelação da irmã e deixou vários corações na publicação quando esta revelou a novidade.Volvidos três anos, o casal está a dar um novo passo na relação e aguarda a chegada do primeiro filho em comum. Para já, os dois optaram por manter em segredo mais detalhes sobre a gravidez.