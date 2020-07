Irmã de Georgina Rodríguez encantada com praia da Nazaré

13 jul 2020 • 14:25

A cunhada de Cristiano Ronaldo, Ivana Rodríguez está a passar férias na praia da Nazaré e nas redes sociais tem partilhado fotografias com os seguidores, tecendo rasgados elogios à zona balnear.

"Recém chegados à Nazaré depois de uns dias por Cascais e pela Ericeira (a meca do surf), a primeira coisa é ir para a Praia do Norte dar um passeio, apanhar umas ondas (se o mar permitir) e ver o farol de fundo com a espuma a avançar com força até aos nossos pés", começa por escrever na legenda das fotografias que partilhou da praia.

"Aqui se dá a maior onda do mundo. Respeito por todos aqueles corajosos que entram no mar da Nazaré e por aqueles que deixaram a sua vida aqui", acrescentou, referindo-se à rosa que alguém deixou no areal da praia.

A espanhola mostra-se rendida e encantada com a praia da zona centro. "Este lugar é muito especial, é mágico", terminou.