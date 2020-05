Irmã de Georgina Rodríguez sofre acidente antes do aniversário

, começou por escrever nas redes sociais.A poucos dias de completar as 28 primaveras, a irmã de Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, sofreu um pequeno acidente que lhe provocou uma entorse na mão.A gestora de marketing acabou por ser hospitalizada, mas regressou a casa horas depois já fora de perigo.acrescentou.O dia de aniversário foi passado com o namorado Carlos Garcia, nas Asturias, Espanha."Muitas vezes, planeio comer o bolo [de aniversário] entre penhascos. Na verdade nunca fico aborrecida, porque a minha vida é muito divertida. O que mais posso pedir? Desculpem pelas chamadas não atendidas. Assim que terminei o exame, concentrei-me no meu aniversário. Obrigado por todas as mensagens de parabéns", completou.