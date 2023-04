Irmã de Georgina Rodríguez volta a pedir-lhe dinheiro

14 abr 2023 • 09:11

Georgina Rodríguez faz questão de mostrar que é uma pessoa solidária através de várias iniciativas solidárias. Na segunda temporada de 'Eu, Georgina', da Netflix, a namorada de CR7 visitou uma instituição portuguesa e voltou a despertar críticas por parte da irmã mais velha.Patrícia Rodríguez voltou a condenar as atitudes da irmã, por não a ajudar financeiramente. A revelação foi feita por Adriano Martins, no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV., começou por afirmar.Adriano revelou ainda que Georgina Rodríguez tem feito de tudo para ajudar a irmã., revelou, acrescentando que Patricia "não está bem".Esta não é a primeira vez que Gio é alvo de críticas por mostrar ter uma vida de luxo e não ajudar a família. Numa entrevista, Patricia Rodríguez ficou em lágrimas ao partilhar que vive com o companheiro e os três filhos numa casa e que a namorada de Cristiano Ronaldo nada faz para a ajudar., afirmou.