Irmã de Ivo Lucas fala sobre luto do irmão: "Está a recuperar. Não é fácil"

Irmã do cantor, Diana Lucas, falou sobre a tragédia que abalou o País.

À conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz revelou que a união da família tem sido essencial para enfrentar este período de luto.Questionada sobre o trágico acidente que abalou a vida do irmão, a cantora revelou que passou a valorizar ainda mais os seus.Recorde-se, Ivo Lucas já regressou às gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. Está "mais magro" e visivelmente debilitado. Os colegas de elenco têm sido essenciais no bem-estar do ator nos bastidores.