Irmã de Ivo Lucas revela que o ator continua a receber apoio psicológico: "É uma dor muito grande"

Três meses após o acidente na A1, em Santárem, que vitimou a namorada,, o ator e músicocontinua a receber tratamento psicológico. A revelação foi feita pela irmã, que falou sobre o seu estado de saúde à 'TV7 Dias'., afirmou.Dedicado às gravações da novela 'Amor Amor' da SIC e refugiado na família, o cantor de 30 anos ainda continua a receber apoio psicológico., disse Diana.A artista também contou que, desde o fatídico dia, Ivo vive em sua casa, e que não voltou a sorrir, dado queRecorde-se que após o acidente, Ivo foi internado no hospital com um derrame num pulmão e uma fratura no pulso, tendo sido operado de urgência.