Irmã de Kate Middleton está grávida do segundo filho

Pippa Middleton, a irmã de Kate Middleton e o marido, James Matthews vão ser pais pela segunda vez. De acordo com o ‘Page Six’, a cunhada do Príncipe William recebeu com grande alegria a notícia.

"A Pippa e o James estão muito entusiasmados. São notícias fantásticas neste ano difícil. Toda a família está encantada", revelou uma fonte próxima da família à publicação.

Apesar da informação ainda não ter sido confirmada, a imprensa britânica garante que a mesma é verdadeira.

Ainda de acordo com a publicação, o casal que vive em Londres pretende comprar uma propriedade rural, em Berkshire.

Recorde-se que Pippa Middleton e James Matthews subiram ao altar em 2017 e já são pais de Arthur, de dois anos.