Irmã de Licínio França ataca Noémia Costa e a filha: "Têm de levar castigo"

Elisabete França, irmã do ator Licínio França, ex-marido de Noémia Costa, acusa a atriz de ser a responsável pelo estado em que este se encontra.Após 22 anos casado com Noémia, os dois separaram-se em 2007, e, atualmente, Licínio França,, está num lar em Odivelas a receber vários cuidados, devido a vários problemas de saúde.Após ser diagnosticado com Alzheimer, o ator encontra-se muito debilitado a nível não só psicológico como físico, e muito dependente de ajuda.Noémia Costa e a filha, Joana França, estão a ser acusadas pela irmã do ator, Elisabete, de o terem abandonado e serem as responsáveis pela situação que atravessa., começou por dizer Elisabete, à revista 'TV7Dias'., afirma, referindo-se ao facto de Joana França não ter convidado o pai para o casamento, que aconteceu na altura da separação dos pais.Elisabete França descreve o estado do irmão com muita preocupação.Elisabete França mostra-se ainda indignada pela recente conversa entre Noémia Costa, ex-mulher do irmão, e Daniel Oliveira, no programa 'Alta Definição', na SIC . A atriz revelou ter sido alvo de violência doméstica por parte de Licínio., começa por dizer Elisabete., defende ainda a irmã de Licínio França, que não esconde a revolta por as culpar do estado do ator, que caiu em esquecimento e 'afundou-se' na mágoa.No entanto, Noémia Costa garantiu no 'Alta Definição' que continua ade Licínio, e a terRecorde-se que, além de revelar o drama da alegada violência doméstica, Noémia Costa já tinha falado sobre dramas que viveu quando ficou sem emprego e teve de emigrar.