Irmã de Luciana Abreu fala da nova vida com a mãe

Bailarina vive com a mãe no porto há quatro anos e são o pilar uma da outra: “É o amor da minha vida”, revela Luísa. zanga com lucy continua tabu

14:44

Ana Luísa Abreu, de 29 anos, está de regresso à vida artística, após ano e meio afastada dos palcos. Está a trabalhar como bailarina com a cantora Chloe, já soma presenças em televisão e tem alguns espetáculos agendados para o próximo ano. Este era um dos maiores desejos da jovem.Foi isso que fez há cerca de quatro anos com a mãe Ludovina Abreu, quando foram convidadas a deixar a casa de Luciana Abreu., pediu, sublinhando que "a mãe está bem. Está com saúde e a viver um dia de cada vez. Está a trabalhar". As guerras fazem parte do passado. "Estou com mais maturidade. O meu caminho é feito com paz de espírito e gratidão." Mãe e filha são o pilar uma da outra. "A minha mãe é o grande amor da minha vida", enalteceu.No regresso à Invicta, Ana Luísa e a mãe Ludovina voltaram a reencontrar os seus e a cuidar do ancião do clã Abreu, Luís Sarmento. O avô de Luciana Abreu morreu há um ano. "Acompanhámo-lo até ao fim, todos os dias. o adeus custa sempre. Ele já tinha 93 anos, mas estava muito ciente. foi um momento difícil."