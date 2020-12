Irmã de Luciana Abreu volta à música... e é convidada em programa da SIC

A carregar o vídeo ...

Irmã de Luciana Abreu atuou no programa 'Ponto de Equilíbrio'.

Em setembro passado, Ana Luísa completou 29 anos e revelou-se em paz com a sua nova vida.A última aparição da bailarina aconteceu em feveiro, de 2019, no 'Você na TV!' em conversa com Manuel Luís Goucha, após a irmã Luciana Abreu ter lido um comunicado em público alegando os motivos para ter "convidado" a mãe a irmã a sair da sua casa.Na altura, Ana Luísa negou todas as acusações agunçando assim a guerra com a irmã Luciana.