Irmã de Maradona ataca sobrinhas: "Não visitavam o pai"

Maradona com as filhas

01:30

A herança de Diego Armando Maradona tem feito correr muita tinta na imprensa, contudo, não há ainda informação sobre como será distribuída.









O jornal argentino ‘Los ángeles de la mañana’ citou uma fonte próxima de ‘El Pibe’ que acusa as irmãs deste de o terem ajudado apenas a troco de dinheiro. “Todas tiravam dinheiro dele e a Ana era a mais bem paga pelos filhos. Só iam cuidar do Maradona se tivessem envelopes com quatro mil euros por fim de semana”.

A irmã do craque, Ana, negou tudo na televisão argentina: “Isso é desrespeitoso. De onde tirou isso? Quero provas. A herança não me interessa.” E atacou ainda as sobrinhas, Dalma e Giannina, fruto da relação de Maradona com Claudia Villafañe. “Ele foi abandonado. Elas não o visitavam.”