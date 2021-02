Irmã de Meghan Markle acusa-a de ser "má e controladora" nas costas do Príncipe Harry

04 fev 2021 • 15:37

O polémico livro de, a irmã de, continua a fazer correr muita tinta na imprensa internacional e nacional. Desta vez, a familiar da Duquesa de Sussex acusa a irmã de não ter adiado o casamento com opara que o pai,não conseguisse marcasse presença, dado que dias antes da cerimónia sofreu um ataque cardíaco.Segundo o jornal britânico 'The Sun', Samantha considera que adiar o casamento não era algo complicado para a realeza, visto os recursos que "tinham ao seu dispor".Numa passagem do livro, a irmã da cunhada do Príncipe William confidenciou um dos últimos momentos que o pai de ambas teve com Meghan:Até ao momento, a equipa de comunicação da mulher do Príncipe Harry não se pronunciou sobre as acusações.