Irmã de Meghan Markle acusa-a de ter impedido que a família real ajudasse o seu pai

The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1' continua a dar que falar. A irmã da Duquesa de Sussex

com o pai colapsou várias vezes nas vésperas do seu casamento com

a Duquesa de Sussex venceu o processo contra a Associated Newspapers, empresa dona do tablóide britânico 'Mail on Sunday', motivado pela publicação de alguns excertos de uma carta escrita à mão enviada ao progenitor

revelados detalhes da relação conturbada que os dois viveram, e a duquesa de Sussex pedia ao pai para evitar falar com a imprensa, admitindo o sofrimento que este lhe causava.

O polémico livro deintitulado 'tem um histórico de falar abertamente sobre a Duquesa de Sussex e, recentemente, alguns excertos do livro têm feito correr muita tinta na imprensa devido às duras críticas feitas à mulher doSegundo a imprensa internacional, a irmã de Meghan acusou-a de ser "controladora" com o pai, enquanto este pagava os seus estudos. Samantha também alega que a irmã "mudou" quando se juntou à família real, e o pai disse-lhe que a irmã já não "é mais a mesma"., afirmou., revelou.Recorde-se que a relação de Meghan