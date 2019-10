Irmã de Miley Cyrus revela drama: "É difícil olhar-me ao espelho"

Noah Cyrus

"Se eu pudesse crescer sem um computador, telefone ou internet, seria ótimo", começou por dizer.



Muitas pessoas gostam de julgar e falar sobre ti na Internet. As pessoas fazem-nos sentir loucos sempre que estamos em depressão ou com ansiedade ou com um ataque de pânico. É por causa disso que ficamos tristes, e não podemos ignorar essas emoções e sentimentos que estamos a ter", disse ainda.

Noah Cyrus, irmã mais velha de Miley Cyrus, confessou que está a enfrentar vários problemas de autoestima devido à fama em tenra idade.A jovem está a frequentar terapia, mas revela que não se sente feliz: "Sinceramente é difícil olhar-me ao espelho e gostar do que vejo."A irmã da artista, que também é cantora, falou ainda sobre o quanto se sente prejudicada pelas redes sociais, que a afetaram ao longo do percursp.