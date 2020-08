Irmã de Neymar rendida a Lisboa

Rafaella Santos, irmã de Neymar, em Lisboa

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

Neymar vai contar com uma apoiante especial na final da Liga dos Campeões - que decorre hoje, às 20h00, no Estádio da Luz, e coloca frente a frente o Paris Saint-Germain, clube do atacante brasileiro, e o Bayern -, a irmã Rafaella Santos. A jovem viajou até Lisboa e está rendida aos pontos turísticos da capital.

A beldade brasileira tem partilhado vários detalhes da passagem pelo País nas redes sociais. Rafaella ficou encantada com Cascais, descrevendo a vila como um local de "paz". A praça do Terreiro do Paço, em Lisboa, também contou com a presença da irmã de Neymar, que registou os passeios destes dias com várias fotografias.

Conhecida pelas curvas e poses ousadas, Rafaella tem aproveitado o local onde está hospedada para fazer várias produções fotográficas, mas desta vez impediu os seguidores de opinarem.



Desativou a possibilidade de comentários nas publicações nas redes sociais. Ainda assim, os seus atributos físicos não passam despercebidos e multiplicam-se os ‘gostos’ nas suas fotos, agora com uma beleza ainda mais especial por terem Portugal como cenário.