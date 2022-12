Irmã de Ronaldo em bate-boca na internet

Elma Aveiro respondeu à letra a Ricardo Martins Pereira, empresário e ex-marido de ‘A Pipoca Mais Doce’, que a acusou de viver à custa do irmão, Cristiano Ronaldo. Na sequência de um bate-boca após a eliminação de Portugal do Mundial, Martins Pereira escreveu numa crónica: “Quem são Katia ou Elma Aveiro para tecerem juízos de valor seja sobre quem for? O que é que elas já fizeram na vida? O que é que construíram com base no seu trabalho ou no seu mérito?”.Elma não esteve pelos ajustes e respondeu no Instagram: “Se não somos ninguém, porque falam de nós? Eu digo o que quero e ganho milhões… Não tiveram a sorte de ter um irmão como eu, temos pena”.

Martins Pereira contra-atacou: “Alguém que explique à Elma a diferença entre ganhar dinheiro e o irmão dar-lhe dinheiro.”