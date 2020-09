Irmã de Ronaldo recorda o pai em texto emotivo: "Levaste parte de mim"

Elma Aveiro assinalou o 15º ano após a morte de Dinis Aveiro com palavras comoventes.

06 set 2020 • 12:42

A irmã derecordou o pai, Dinis Aveiro, que morreu há 15 anos, através de um texto emotivo. "Hoje é um dia mt lembrado na minha vida. Tantos anos já se passaram mas parece foi ontem... Levaste parte de mim, e nunca mas fui a mesma", começa por escrever, demonstrando a eterna saudade que sente do pai."Sei e pediste tanto que ficasse para cuidar, amar e viver com esta linda família que temos, mas tem sido difícil, mas estou tentando, cada ano que passa mas este vazio que carrego teima ficar e não consigo, não consigo Pai, ser aquela menina que querias que eu fosse. Porque sem ti tudo é mais difícil, triste, escuro", escreveu ainda.Elma terminou o texto a descrever ao pai como está a família 15 anos depos."A nossa família está linda de morrer, a minha filha uma mulher, a Mãe está forte, os meus manos tudo concretizados, teus netos lindos, grandes... Épor eles cá estou. Pai, continua me dando força. Até breve meu amor eterno".