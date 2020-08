Irmã de Sara Norte perde luta contra leucemia fulminante em apenas duas semanas

Irmã da atriz tinha celebrado vitória contra a doença no ano passado, mas cancro voltou há 15 dias e não deu tréguas.

15:00

Em 2019, Sara Norte tinha celebrado aquela que julgava ser a vitória contra a leucemia da irmã, Beatriz, de apenas 14 anos – fruto da relação da falecida mãe, Carla Lupi, com João Ricardo., disse o ator à ‘TV7 Dias’ durante o funeral da jovem, marcado pelas lágrimas e emoção.Surpreendida com a reviravolta dramática, a família da jovem não esconde os momentos difíceis que atravessa. Nas redes sociais, o pai de Beatriz apelou a que se fizessem donativos para a associação Make a Wish, em forma de homenagem à filha. Também Sara Norte deixou uma mensagem à irmã. "O nosso anjinho", escreveu.