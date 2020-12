Irmã de Tony lemos lamenta ausência de homenagem

01:30

O músico Tony Lemos, que morreu em outubro, foi lembrado pela família e amigos. A irmã, Filipa Lemos, lamentou não ter ainda havido uma homenagem ao irmão."Entristeceu-me no funeral e no velório saber que 90% das pessoas que ele ajudou não apareceram." A companheira Marta Silva, que está grávida do artista, partilhou nas redes sociais umas botas de bebé com a mensagem "Adoro-te, papá". Legendou a publicação com a palavra "sempre".Jorge Gabriel usou o Instagram para recordar o músico dos Santamaria. "Espero que a homenagem na ‘Praça da Alegria’ tenha ajudado a reconhecer o teu inegável valor." Tony Lemos morreu aos 48 anos. Lutava contra uma depressão.