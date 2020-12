Irmã e pai de Ivo Lucas partilham mensagens de apoio nas redes sociais

Diana Lucas, a irmã de Ivo Lucas recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, para partilhar uma mensagem de encorajamento.



A cantora vive dias de sofrimento enquanto o irmão continua internado no hospital, depois de ter estado envolvido no trágico acidente que vitimou Sara Carreira, no início deste mês.

"Quem te ensina a entender/ Como lidar com o desvanescer/Agarras tudo o que a vida der para ti/ Houvesse um tempo para guardar/ Cada vez traço que vês chegar/ Que demorasse mais a passar por ti/ É o tempo que não pára/ Só dispara sem eu ver/ É o meu tempo que não atrasa/ Só adianta sem eu perceber", diz a letra que partilhou.



Para além de Diana, também o pai de Ivo, João Lucas, deixou uma mensagem especial na sua conta de Instagram. Numa imagem partilhada no seu perfil, o pai do jovem escreveu: "Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós".



Esta não é a primeira publicação do progenitor do cantor, que anteriormente partilhou uma imagem do filho ao lado da namorada, Sara. Entretanto, a fotografia foi eliminada.

Recorde-se que o cantor de 30 anos encontra-se internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após sofrer graves ferimentos.