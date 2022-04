Irmã partilha nova foto de Cristiano Ronaldo com filha bebé

01:30

Elma Aveiro, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, partilhou uma nova fotografia do jogador português com a filha recém-nascida. "Lindos amores da minha vida. Amo demais" escreveu na legenda de uma foto em que se vê Ronaldo com a bebé no colo.Recorde-se que Georgina Rodriguez estava grávida de um casal de gémeos, mas Ronaldo anunciou no dia 18 que o rapaz tinha morrido."É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. Você é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre". Já recentemente, o jogador do Man. United dedicou um golo ao filho ao apontar para o céu.