Irmã processa Meghan Markle por difamar a família Samantha alega que a mulher de Harry mentiu sobre o passado e exige 68 mil euros.

As polémicas em torno de Meghan Markle sucedem-se. Agora é a irmã, Samantha, que a está a processar por difamação, exigindo uma indemnização de 68 mil euros. Em causa está a entrevista que a mulher do príncipe Harry deu a Oprah Winfrey no ano passado. De acordo com a mulher de 57 anos, Meghan proferiu "declarações maliciosas e falsas" sobre a família.



A informação é avançada pelo ‘Page Six’, que obteve os documentos do tribunal. Samantha acusa a irmã de mentir ao afirmar que era "filha única" e ao referir a data que se tinham encontrado pela última vez, assim como ao dizer que teve um passado de dificuldades. Samantha também acusa a irmã de ter plantado mentiras sobre a sua família no livro ‘Finding Freedom’, que apesar de não ser da sua autoria, terá tido a sua colaboração. O advogado de Meghan desvalorizou. "Este processo sem fundamento e absurdo é apenas a continuação de um padrão de comportamento perturbador. Daremos a atenção mínima."

