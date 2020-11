Irmão da Princesa Diana arrasa ‘The Crown’: “Muitas conjeturas e muitas invenções”

24 nov 2020 • 18:56

O irmão da Princesa Diana, Charles Spencer, teceu fortes críticas à série que é inspirada na família real britânica, ‘The Crown’. À conversa com Alan Titchmarsh no programa ‘Love Your Weekend’, o tio do Príncipe William não poupou nas críticas à série da Netflix, principalmente a quarta temporada, que explora a vida da princesa Diana.

O historiador afirmou que a série apresenta "muitas conjeturas e muitas invenções" e receia que os espectadores esqueçam que "é ficção": "Assumem que é aquilo, sobretudo os estrangeiros. Encontro americanos que me dizem que viram ‘The Crown’ como se tivessem tido uma aula de história. Bem, não tiveram".

O irmão mais novo de Lady Di revelou ainda que sente algum desconforto ao ver a série e que lhe foi pedido para filmarem na casa da família Spencer, em Althorp: "Eu disse obviamente que não".

"Acho que o meu dever é defendê-la sempre que puder. Ela deixou-me, por exemplo, como guardião dos filhos dela, por isso, sinto que isso foi uma confiança passada. E crescemos juntos. Sabes que quando cresces com uma pessoa, ela continua a ser a mesma, independentemente do que aconteça. Por isso sim, considero bastante o papel que tenho em honrar a memória dela", disse.