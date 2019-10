Irmão de Ângelo Rodrigues morreu vítima de overdose

01:30

Rute Lourenço

Há mais de um mês que Ângelo Rodrigues está internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, por complicações decorrentes de uma injeção de testosterona, mas a verdade é que os últimos anos não têm sido fáceis para o ator que, há cerca de três, perdeu o irmão Sérgio - que esteve preso e sempre teve problemas com drogas - vítima de overdose, revela a revista ‘TV7 Dias’.No entanto, o drama não uniu a estrela de ‘Golpe de Sorte’ à mãe e irmã, com quem esteve vários anos de costas voltadas. Só agora, numa altura em que atravessa o momento mais delicado da sua vida, é que fez as pazes com as familiares, que têm ido ao hospital.Depois de ter sido operado novamente esta semana, Ângelo começa a preparar-se para uma nova etapa: a fisioterapia, que já será feita fora da unidade de saúde em que se encontra desde o dia 22 de agosto. O sucesso desta cirurgia reconstrutiva foi confirmado pela agência que representa o ator, através de um comunicado."A segunda e última intervenção cirúrgica de reconstrução de parte da perna esquerda correu bem. Segue-se, nas próximas semanas, o início do tratamento de fisioterapia", pode ler-se.