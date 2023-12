Irmão de Cayetano Rivera troca touradas pela música Após ter sido desafiado por amigos, o matador de touros aceitou entrar num grupo de flamenco.

Francisco Rivera

Foto: DR

01:30

Francisco Rivera, irmão mais velho do toureiro espanhol Cayetano Rivera, atual namorado da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, provou ter dotes, não só para domar o touro na praça, mas também para a música.



Desafiado por um grupo de amigos, o mediático matador de touros espanhol abraçou agora uma carreira musical, integrando o grupo de flamenco Una y nos vamos. O sucesso no país vizinho tem estado à vista do seu público, que cresce quase diariamente. Este grupo musical iniciou-se de forma muito “tímida” e começou por tocar em pequenas festas nas cidades de Ronda e Sevilha. Contudo, agora, a banda de Francisco Rivera, de 49 anos, é convidada para concertos nos programas mais emblemáticos da televisão espanhola e ainda conta com presença em salas e festivais de relevância no país.

