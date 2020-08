Irmão de Cláudio Ramos ameaçado: “As pessoas não gostam da minha opinião”

20 ago 2020 • 16:13

Luís Nascimento foi um comentador assíduo da última edição do ‘Big Brother’. Contudo, a sua opinião não agradou a todos. Agora, o irmão de Cláudio Ramos revela que chegou a receber ameaças.

"As pessoas não gostam da minha opinião. Como não elogiava quem era suposto, não gostavam", começou por dizer à revista 'Maria'.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' afirma ainda que não se deixa influenciar por outras opiniões. "O que as pessoas têm de compreender é que eu tenho a minha opinião e falo do que acho e vejo. Não me deixo influenciar. Recebi muitos elogios e também muitas ameaças durante os últimos meses", disse.

Luís revelou ainda que não opinou mais pelo respeito ao irmão: "Houve coisas que não disse por respeito ao meu irmão. Tive sempre uma opinião muito crítica e não ia mudá-la. O meu irmão nunca me disse nada, nunca me deu nas orelhas, mas a minha mãe dava (…) O facto de sermos irmãos não deve influenciar nada, temos opiniões muito diferente, por exemplo, o Cláudio adoro a Pipoca e eu não concordo nada com ela".