Irmão de Cláudio Ramos apoia Marta Cardoso nas críticas a Teresa Guilherme

, dia 1, e considerou-a injusta com o concorrente Pedro. "Há aqui uma forma de tratamento dos concorrentes que eu, ex-concorrente, não posso compactuar", atirou.A comentadora mostrou desagrado perante a forma como a anfitriã tem tratado alguns concorrentes e apela ao respeito.As palavras de Marta Cardoso já estão a dar que falar entre os seguidores do programa., ex-concorrente e vencedor da 4.ª edição da 'Casa dos Segredos',e fez questão de partilhá-lo nas redes sociais. "Extamente, grande Marta. Falou muito bem, adorei. Mulher com tomates, disse tudo", escreveu o irmão de Claúdio Ramos.