Irmão de Cláudio Ramos arrasa Fanny após ataque à TVI: "Frustração"

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', reagiu ao 'ataque' de Fanny, também ex-concorrente do reality-show da TVI, ao canal. A jovem mostrou-se revoltada com a decisão da estação de Queluz,Na opinião de Fanny, a produção do formato está a exagerar, assim como todos os espectadores que estão a ofender Hélder, e estão a julgar o concorrente de forma injusta.

"Fanny eu sei que querias passar a vida a ser repórter da TVI, mas só que não dá! Descarrega a tua frustração de outra forma", escreveu o alentejano, que venceu a quarta edição da 'Casa dos Segredos', nas redes sociais, sem poupar nas críticas.

Luís ainda 'gozou' com a ex-repórter da TVI e fez-lhe uma proposta de emprego. "Se quiseres vem vender chouriças comigo, estou a precisar de uma empregada" atirou.



Além de Fanny, também o ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', Tiago Rufino, já manifestou a sua opinião face à polémica em torno de Hélder do 'Big Brother'.

Fanny defende Hélder do 'Big Brother' e arrasa TVI