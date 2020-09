Irmão de Cláudio Ramos defende: "Acho que o Cláudio encaixava melhor do que a Teresa"

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, saiu em defesa do familiar a propósito da sua saída do comando do 'Big Brother', para o grande regresso de Teresa Guilherme.O vencedor da quarta edição da 'Casa dos Segredos' garante que Teresa é a rainha dos reality shows, mas, no entanto, considera que neste 'Big Brother-A Revolução', Cláudio era o indicado para preencher o lugar.

"O Cláudio para mim esteve muito bem, e acho que se ele estivesse neste reality, aí é que ia ser uma autêntica revolução.. Acho que era aqui que ele tinha que se encaixar mesmo", disse, à 'Hiper FM'.



"A Teresa se me estiver a ouvir, desde já quero lhe dar os parabéns, mas é aquilo a que estamos habituados, é a rainha. O Cláudio acho que se encaixava aqui melhor até que a Teresa Guilherme", disse, mostrando que a prestação de Teresa Guilherme acaba por ser algo já previsível para quem a acompanhou ao longo dos projetos, enquanto Cláudio poderia fazer a diferença neste formato.



Recorde-se que foram muitos os seguidores que se mostraram revoltados com a saída de Cláudio Ramos como apresentador do novo reality show, e lançaram 'farpas' a Cristina Ferreira, a nova diretora de entretenimento e ficção do canal, acusando-a de vingança.