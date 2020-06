Irmão de Cláudio Ramos defende Hélder e acusa Ana Catharina de fazer "jogada"

O que posso dizer é que tenho uma opinião sobre o Helder que já partilhei com vocês e não retiro nada do que disse", começou por dizer Luís, que já comentou outras vezes o comportamento do concorrente em questão.



Luís Nascimento, vencedor da quarta edição da 'Casa dos Segredos', continua a mostrar-se atento aos acontecimentos dentro da casa do 'Big Brother'.O irmão de Cláudio Ramos decidiu comentar a última polémica em torno de Hélder, que protagonizou um momento com a colega Ana Catharina que a deixou incomodada e foi alvo de críticas.

"Referente a este assunto, o Hélder não fez mal nenhum à Ana Catharina. Apenas lhe tocou, na brincadeira, e ela aproveitou para dramatizar, porque já se apercebeu que ele, às vezes, abusa", continuou o jovem alentejano.

"É jogada dela dramatizar, já o fez anteriormente. Quando não sei quem estava a preparar um frango para o jantar, ela fez um drama... Estes fingimentos não são bons exemplos para a sociedade, deviam ser punidos, porque, até na vida, pessoas destas são capazes de meter um inocente na cadeia e, por vezes, desencadear uma confusão sem necessidade nenhuma", terminou.



Luís Nascimento já tinha manifestado a sua opinião sobre Hélder quando este protagonizou outra polémica dentro do programa, ao tecer comentários homofóbicos perante o colega Edmar. Na altura, Luís criticou a atitude do concorrente.



Reveja o momento a que Luís Nascimento se referiu desta vez, que marcou um episódio de tensão dentro da casa mais vigiada do país.





Hélder e Ana Catharia envolvidos em momento de tensão